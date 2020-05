Juve, dopo Rabiot ecco Higuain: l'argentino è in viaggio. Il futuro è comunque da scrivere

Attesa in casa Juventus per l’ultimo rientro. Dopo Adrien Rabiot, tra scioperi e polemiche, quello che è appena iniziato sarà il giorno di Gonzalo Higuain. L’argentino sta viaggiando in questi minuti in direzione di Torino, dopo aver trascorso le ultime settimane per stare vicino alla madre. Una volta in Italia, dovrà osservare i canonici 14 giorni di isolamento per chi arriva in Italia dall’estero, per poi mettersi a disposizione di Sarri, se e quando riprenderanno effettivamente gli allenamenti di squadra. Una situazione molto diversa nei presupposti, ma difficilmente nell’epilogo, rispetto a quella di Rabiot: il Pipita, dati i motivi per cui ha scelto di trattenersi più a lungo in Argentina, ha infatti incassato la comprensione della Vecchia Signora. A fine stagione, però, il futuro è comunque tutto da scrivere: il ds Paratici è a caccia di un numero 9. E Gonzalo ha mercato oltreoceano: a Buenos Aires ci pensa il River Plate, ma non mancano anche le sirene dalla MLS statunitense.