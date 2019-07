Juve, dopo Rabiot tocca a Pogba: lo United chiede 150 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus vuole un'altra gioia francese. La Gazzetta dello Sport scrive che i bianconeri continuano a cullare il sogno legato al colpo Paul Pogba, poche ore dopo la presentazione di Adrien Rabiot. Il Polpo fino al 7 luglio sarà in ferie, il Manchester United attende una settimana ma è consapevole che trattenere il transalpino sarà difficile. Intanto Zinedine Zidane l'ha chiesto come rinforzo per il suo Real Madrid, provando a inserire Gareth Bale nell'affare anche se il gallese non vorrebbe tornare in Premier League in questo momento.

Costo. Il Manchester United chiese 150 milioni di euro per Pogba, per questo anche la Juve proverà a inserire almeno una contropartita tecnica. C'è Paulo Dybala che potrebbe ingolosire gli inglesi, ma in passato anche Alex Sandro è stato accostato ai red devils. Senza dimenticare Blaise Matuidi, altro assistito di Mino Raiola.