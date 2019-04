Juve, dopo Wesley ecco Lihadji: il talento francese si annuncia da solo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il brasiliano Wesley , un altro giovane rinforzo "si annuncia" come nuovo giocatore della Juve. Succede in Francia, dove Isaac Lihadji, classe 2002 dell'Olympique Marsiglia, ha pubblicato su Snapchat una sua foto con maglia bianconera e l'emoji di una mano che firma. Indizio social, per un giocatore che sport.fr definisce uno dei talenti più interessanti del calcio francese.