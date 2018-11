Juve, doppia idea a parametro zero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus vigila suo mercato degli svincolati e studia le strategie per il futuro prossimo anche in questo senso. Ne sono certi dall’Inghilterra i colleghi di The Sun, che facendo riferimento alle volontà di mercato del club bianconero sottolineano come Paratici abbia messo nel mirino due giocatori i cui contratti sono destinati a scadere nel prossimo giugno. Si tratta di Adrien Rabiot, per il quale è forte la concorrenza del Barcellona, e di Aaron Ramsey. Il gallese dell’Arsenal non ha ancora trovato l’accordo con i Gunners per rinnovare e la Juventus sta diventando un’alternativa sempre più plausibile.