Juve, doppia sfida col Bayern: Chiesa e Sané nel mirino di entrambe

© foto di Giacomo Morini

Doppia sfida sul mercato tra Bayern Monaco e Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport i club seguono infatti con attenzione sia Federico Chiesa che Leroy Sané e sono pronti a darsi battaglia nel corso della prossima estate. Il gioiello italiano è valutato dalla Fiorentina almeno 80 milioni di euro, cifra che non basterebbe invece per il tedesco, anche se in rottura con Guardiola e con la società inglese.