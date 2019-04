Juve, doppio successo da celebrare: pasqua bianconera su tutti i fronti

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Di cioccolata fondente, quella che mette di buon umore, Massimiliano Allegri ne potrà mangiare davvero tanta in questa domenica di Pasqua. E come lui Rita Guarino, che sul versante femminile bianconero ieri ha ottenuto lo stesso risultato. Con la stessa parola d’ordine: continuità.

Incredibile la marcia Scudetto di Allegri in bianconero: con lui in panchina, la Juve ha sempre centrato il tricolore, portando a otto i titoli nazionali di fila. Guarino, nel campionato femminile, bissa il successo dello scorso anno, alla seconda stagione di vita delle Juventus Women. E le due vittorie, che giungono quasi in contemporanea nello stesso giorno, hanno un qualcosa di simile. Che meglio spiega Fabio Paratici: “Bisogna celebrare questo Scudetto. Sono otto di fila, qualcosa di fantastico e impensabile quando abbiamo iniziato a vincere il primo. La gente che fa Sport, e che compete per vincere, sa bene quanta fatica e quanti sacrifici si fanno per vincere, pensate quanta fatica per farlo otto anni di fila. Questo è il momento in cui dobbiamo festeggiare ed essere orgogliosi. Dobbiamo ringraziare tutta la gente che in questi anni ha lavorato con noi – continua il direttore dell’Area Sportiva della Juventus -. Facciamo i complimenti alle ragazze che hanno vinto nello stesso giorno nostro il secondo consecutivo. Ripetersi anche per loro è stato difficilissimo, facciamo loro i complimenti”.

Pavel Nedved svela i motivi di così tanto orgoglio in casa Juve per gli otto Scudetti consecutivi: “Credo non sia difficile ma impossibile. E’ una cosa veramente pazzesca che non si ripeterà mai più nella storia, soprattutto in Italia. E’ davvero difficile vincere i campionati, noi lo abbiamo fatto. Con grandissimi allenatori e grandissimi giocatori, con la voglia della vittoria e con la nostra mentalità juventina. Complimenti a tutta la società, perché è dura vincere tutti questi trofei, una roba pazzesca”.

E’ il momento della festa per la Vecchia Signora. Più avanti, a freddo e con più lucidità, sarà anche il momento delle analisi, approfondite, di una stagione che ha comunque lasciato l’amaro in bocca per la Champions. Oggi, però, meglio mangiare un po’ di cioccolata in più. E godersi i successi raggiunti. Perché vincere non è mai scontato. E se in casa Juve da un po’ di anni è diventata una gradita abitudine, qualcosa vorrà pur dire.