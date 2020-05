Juve, doppio tampone negativo per tutti: anche Rabiot e Higuain da oggi al lavoro

Da oggi tutti al lavoro, in casa Juve. Proprio tutti: compreso Rabiot e Higuain, che avrebbero dovuto osservare qualche altro giorno di quarantena ma sono riusciti a ridurre i tempi grazie a un doppio tampone negativo. Dunque anche loro si presenteranno alla Continassa e si alleneranno agli ordini di Maurizio Sarri. Il club, per adesso, ha predisposto allenamenti a gruppi più numerosi, in attesa delle attività collettive che cominceranno presumibilmente dalla prossima settimana. Per i giocatori ai primi giorni lavoro, da Cristiano Ronaldo in poi, sarà predisposto con ogni probabilità un differenziato per allineare la parte atletica. Gli altri, ormai alla terza settimana di allenamenti, faranno quasi certamente un lavoro tecnico-tattico più approfondito. La data di ripresa della Serie A, attesa nelle prossime ore, scandirà i tempi di avvicinamento alla condizione partita.