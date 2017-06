Juve, Douglas Costa allontana Danilo. Alex Sandro in uscita, Bonucci no

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rai Sport fa un punto sui movimenti di mercato della Juventus: nei prossimi giorni vertici con Rumenigge per Douglas Costa, che allontana Danilo del Real Madrid a causa dello status di extracomunitario. Alex Sandro è in uscita, con Darmian e Spinazzola pronti a contendersi il posto per sostituirlo: troppo cari invece Bellerin e Cancelo. Matuidi più possibile di N'Zonzi per quanto riguarda il centrocampo. La Juventus non è intenzionata a lasciar andare via Bonucci, il colombiano Cuadrado invece se ne andrebbe solo in caso di arrivo di Bernardeschi.