Juve, Douglas Costa distribuisce cibo alle famiglie bisognose in Brasile

Scorte di cibo per le famiglie bisognose. Così Douglas Costa dimostra di essere un campione anche fuori dal campo. «Oggi ci siamo alzati in mezzo a tanta confusione e con una grande voglia di aiutare gli altri» ha scritto sui social, comparendo insieme alla sua fidanzata, Nathalia Felix, davanti a un furgone pieno di roba da consegnare a chi ne ha bisogno. La Juventus è tra le società più attive in tema di solidarietà in questo periodo di emergenza per il Coronavirus. Oltre alle iniziative dei singoli, società e giocatori hanno avviato di concerto una raccolta fondi lo scorso 11 marzo, con l’obiettivo di sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte: raccolti 475 mila euro.