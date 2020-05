Juve, Douglas Costa importante ma non incedibile: anche Sarri avrebbe accettato l'idea

Maurizio Sarri avrebbe accettato l’idea di fare a meno di Douglas Costa nel caso di offerte importanti per il brasiliano. Malgrado alcuni problemi fisici lo abbiano tenuto fuori per ampie parentesi della prima parte della stagione, il tecnico ha sempre fatto intendere la centralità del brasiliano nel suo progetto in bianconero. Nel futuro, però, potrebbero cambiare le cose. Dalla Premier continuano a bussare alla porta della Juve: il Manchester United, più delle altre, potrebbe spingere per averlo, insieme a Rabiot. E lo scenario appare accattivante per immaginare un possibile ritorno di Pogba in bianconero.