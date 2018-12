Juve, Douglas Costa: "Non ci è piaciuto perdere in casa con lo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervista a Sky Sport per Douglas Costa, esterno d'attacco della Juventus. "Il Napoli sicuramente è una rivale ma anche l'Inter ha giocato alla pari con noi. Anche Milan e Roma sono da tener d'occhio. Ancelotti è stato una bella persona con me al Bayern, mi ha sempre trattato bene e con trasaparenza. Ho iniziato dopo per infortunio, però, e quando sono rientrato era già pronta ma Ancelotti è sempre stato corretto con me. Non ci è piaciuto perdere in casa con lo United. Arrivare primi è importante per il proseguo del nostro lavoro".