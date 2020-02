Juve, Douglas Costa out: Sarri torna a puntare sul trequartista

Fonte: inviato a Torino

C’è una Juve con Douglas Costa e una senza che ha sempre vinto o quasi, fino a questo momento. Dei quattro passi falsi della stagione bianconera, l’esterno è rimasto fuori solo in un’occasione: all’Olimpico contro la Lazio. Con lui, si può giocare con il 4-3-3, con o senza centravanti di riferimento: da regista offensivo, Doughi (così lo chiama Sarri) concede qualità e imprevedibilità alla manovra, aumentando le tracce di sarrismo.

Al contrario, il tecnico non ha mai dato seguito al modulo. E anche col tridente pesante (con Ronaldo, Dybala e Higuain) ha disegnato l’attacco per valorizzare maggiormente le vie centrali. Da giovedì, e verosimilmente fino ai primi di marzo, Ramsey tornerà ad avere un posto di privilegio nelle gerarchie di formazione essendo l’unico trequartista puro nell’idea di Sarri.

Douglas, che ieri mattina si è sottoposto ad accertamenti al J Medical tra le 10,30 e le 11, ha riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra: salterà la semifinale di Coppa Italia a San Siro con il Milan, la gara degli Ottavi di Champions a Lione e ancora Brescia, Spal e con molta probabilità Inter in campionato. Da ieri, invece, è tornato a lavorare parzialmente col gruppo Danilo.

Oggi il gruppo tornerà al lavoro, la gara di giovedì assume un significato importantissimo per il prosieguo della stagione. Il passo falso di Verona, dopo quello di Napoli, necessita di un immediato riscatto. La personalità dei leader sarà determinante per trascinare il gruppo in questa fase: il ritorno di capitan Chiellini in allenamento, in questo senso, è una garanzia assoluta.