Juve, Douglas Costa signore degli assist: 13 in totale, 8 dalla panchina

Dall'inviato all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Meno male che Doulgas Costa c'è. Più che un inno alla gioia, verso il settimo scudetto consecutivo dei bianconeri, l'ex Bayern si conferma una e vera e propria manna "dalla panchina". Perché il signore degli assist è micidiale soprattutto a gara in corso: il fuoriclasse brasiliano, entrando all'inizio della ripresa al posto di Matuidi, cambia l'inerzia della sfida tra Juve e Bologna, regalando guizzi fulminati e i due servizi vincenti per Khedira e Dybala (finale 3-1). E sono 12 gli assist in campionato del numero 11 bianconero, 13 in tutte le competizioni, di cui 8 realizzati da subentrante. Un'arma decisiva e salvifica: alla faccia di chi pensava fosse inadatto al nostro calcio.

VALORE AGGIUNTO - "Douglas Costa è sempre stato importante nella sua carriera. E lo è oggi nella Juventus. In questo momento sta molto bene ed è un valore aggiunto - confessa Massimiliano Allegri nel post partita ai microfoni di RMC Sport. "La squadra ha avuto una buona reazione - precisa l'allenatore - contro il Bologna che ha fatto una bella gara difensivamente. Siamo a fine campionato, c'è un po' di stanchezza, ma è bastato un gol per ribaltare il match. Il Milan? Ora pensiamo alla vittoria di stasera, abbiamo tre giorni per preparare la gara contro il Milan e vedremo".