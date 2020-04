Juve, Douglas Costa: "Spero che il campionato riprenda presto. Non so più che fare..."

L’attaccante della Juventus Douglas Costa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una diretta Instagram con il cantante iraniano Tohi: “La quarantena? Sono a casa con la mia famiglia in Brasile. Sto trascorrendo più tempo possibile assieme ai miei cari. Quando riprenderà il campionato? Non lo so, spero tra un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa. Se mi sto allenando? Sì, mi alleno ogni giorno”.