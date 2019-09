Juve, Douglas e Pjanic ko: la rosa si accorcia verso l'Atletico?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si assottigliano i giocatori a disposizione di Maurizio Sarri per la trasferta di Madrid contro l'Atletico in Champions League. Coi ko di Douglas Costa e Miralem Pjanic, entrambi per problemi muscolari contro la Fiorentina che se confermati li renderebbero non recuperabili tra quattro giorni, la lista dei disponibili è di 20. Non è peraltro nella lista, Emre Can, assenti anche Chiellini e Mandzukic ma il primo è infortunato e l'altro in partenza per il Qatar.