Juve, Dragusin brucia le tappe: il classe 2002 già nel giro dei professionisti

La sospensione improvvisa della stagione non rende abbastanza l’idea dell’impressionante crescita di Radu Dragusin, difensore classe 2002 di proprietà della Juventus. Fisicità imponente, abilità nel gioco aereo e soprattutto precisione in marcatura sull’uomo: il talento rumeno non ha caso negli ultimi mesi si è diviso tra campionato Primavera (al suo primo anno) e Seconda Squadra Under 23 (in Serie C). La Juve aveva visto bene in tempi non sospetti: l’assalto decisivo nell’estate 2018 con un’operazione da 250 mila euro più una serie di premi. Sul ragazzo c’erano anche PSG e Atletico Madrid, la Juve riuscì a battere la concorrenza raggiungendo per prima l’accordo con il Regal Sport Bucarest. E adesso lo accompagna a un grande futuro.