In casa Juventus continua l'attesa per il futuro di Emre Can, nel mirino del Borussia Dortmund che non ha ancora affondato il colpo per il centrocampista. Di lui ha parlato in conferenza stampa il ds dei tedeschi, Michael Zorc: "Conosciamo bene il calciatore, non è un segreto che stiamo trattando per lui. Però non è ancora stata presa una decisione definitiva: uno o due trasferimenti possono ancora avvenire domani. Ma possono anche non avvenire".

Paco Alcacer ai saluti.

"Sta discutendo i dettagli con un club spagnolo. Non è una decisione presa a cuor leggero, ma l'allenatore ha cambiato il modulo passando al 3-4-1-2 ed è una cosa che abbiamo dovuto considerare".