© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dubbio di modulo in casa Juventus per il turno infrasettimanale di questa sera contro il Brescia. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina Maurizio Sarri starebbe valutando, in particolare, l'assetto del fronte offensivo. Sulla difesa a quattro e il centrocampo a tre nessun dubbio. Discorso diverso invece per l'attacco per il quale le ipotesi sono due: il consueto tridente con Cuadrado e Bernardeschi esterni e uno fra Higuain e Dybala nel ruolo di prima punta, oppure uno schieramento a due punte con entrambi gli argentini in campo e Aaron Ramsey nel ruolo di trequartista.