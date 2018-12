Juve, due big tedesche su Benatia. Se parte, pronto Todibo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene tedesche sempre vive per Medhi Benatia. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Schalke 04 e Borussia Dortmund bussano con insistenza alla porta della Juventus per il difensore centrale marocchino. Se i bianconeri e il giocatore dovessero cedere alle avances di mercato, già deciso il sostituto: la Juventus sarebbe infatti pronta a chiudere per Jean-Clair Todibo, classe '99 del Tolosa nel mirino anche di Inter e Napoli.