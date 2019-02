© foto di J.M.Colomo

Ci sono Isco e James Rodriguez nel mirino della Juventus in vista della prossima estate, a maggior ragione se Paulo Dybala dovesse andar via. In cima alla lista di Fabio Paratici c'è il nome dei due talenti di proprietà del Real Madrid: il primo ha rotto con Solari e andrà via quasi certamente, mentre il colombiano attualmente è al Bayern Monaco ma non sarà riscattato. Si tratta di due affari che si concluderebbero per 50 milioni l'uno, dunque da Torino va fatta ben presto una scelta. A riportarlo è Tuttosport.