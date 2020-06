Juve, due gare da incubo per Danilo: dal rigore al rosso di oggi. E Sarri non ha terzini

Serata da dimenticare per Danilo. E guai grossi per Maurizio Sarri. Il terzino brasiliano, subentrato nel secondo tempo di Bologna-Juventus per lo stop di De Sciglio (da valutare, ovviamente), è stato protagonista di sette minuti da incubo nel finale. Due falli ravvicinati su Juwara, due cartellini gialli e quindi il rosso che vuol dire espulsione. Salterà la sfida col Lecce: con Alex Sandro già ai box, e lo stesso De Sciglio verosimilmente indisponibile, la Vecchia Signora non ha un terzino sinistro per la gara contro i salentini e più in generale ha solo l’adattato Cuadrado come difensore di fascia. Tra le possibilità, per il tecnico toscano: Matuidi in quel ruolo (l’ha già fatto), altrimenti i giovani Beruatto a Frabotta. Ma una strigliata a Danilo, protagonista in Coppa Italia anche del rigore sparato alle stelle contro il Napoli, è abbastanza scontata.