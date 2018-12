© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Movimenti possibili e previsti in casa Juventus in difesa in vista del mercato invernale. Secondo Tuttosport oggi in edicola, il futuro di Mehdi Benatia potrebbe essere in Bundesliga: sul giocatore ci sono Schalke 04 e Borussia Dortmund. In caso di addio, la Juve accelererebbe per prendere subito Jean-Claire Todibo in scadenza in estate con il Tolosa con cui ha annunciato che non rinnoverà.