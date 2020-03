Juve, due strade per Dybala e Higuain: il 10 verso il rinnovo, per il Pipita addio più facile

Il futuro di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain tiene banco in casa Juventus. Ne scrive Tuttosport: dopo la cessione sfiorata per entrambi nell'estate 2019, la prossima bella stagione dovrebbe portare a soluzioni differenti. Nel caso della Joya, il ds bianconero Paratici è al lavoro da tempi non sospetti per rinnovarne il contratto, ma vuole arrivare a una scelta definitiva a breve. Per quanto riguarda il Pipita, invece, data l'età e le statistiche buone ma non eccellenti (8 gol in 32 partite), per Higuain la nuova conferma è un traguardo ancora più complicato rispetto a un anno fa.