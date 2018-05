Juve, due strade per Morata: scambio con Higuain o prestito biennale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile nuovo futuro bianconero per Alvaro Morata. Tuttosport questa mattina spiega le due strade per vedere nuovamente lo spagnolo alla Juventus: la prima prevede l'arrivo in prestito biennale per una cifra di circa 15 milioni di euro con riscatto fissato a 45. La seconda tramite uno scambio con Gonzalo Higuain, visto che entrambi i centravanti sono valutati circa 60 milioni di euro.