Juve, duelli mercato a parametro zero con l'Inter: da Meunier a Eriksen

Sfida Scudetto in campionato ma sfida aperta anche sul mercato. Juventus e Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport, guardano ai parametri zero e non sono da escludere battaglie a suon di milioni per la prossima estate. I primi due nomi sono Thomas Meunier e Layvin Kurzawa del Paris Saint Germain, fino ad arrivare a Christian Eriksen e Jan Vertonghen. Appuntamento a febbraio, se i quattro giocatori non rinnoveranno o non saranno ceduti nella finestra di gennaio.