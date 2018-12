© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matthijs de Ligt (19) è il nuovo talento esploso in Olanda e già da qualche tempo è in corso un duello tra Barcellona e Juventus per accaparrarselo. L'Ajax ha posto 50 milioni come base d'asta e i catalani sarebbero disposti ad accontentare le richieste del club dell'Eredivisie, ma devono fare i conti con i bianconeri che, invece, punteranno forte sugli ottimi rapporti tra il suo agente Mino Raiola, Fabio Paratici e Pavel Nedved, che in carriera è stato assistito proprio dal procuratore italo-olandese. A riportarlo è Tuttosport.