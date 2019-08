Juve, Dybala a Torino per amore. A Londra si lavora per il suo addio

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un po’ come quando la fidanzata ti lascia con un sms. Ma tu vuoi sentirtelo dire in faccia, che farà anche più male ma sarà efficace per trovare la forza di voltare pagina. Tra Paulo Dybala e la Juventus, in fondo, è stata una bella storia d’amore. Che è cominciata ancora prima che la Joya giungesse a Torino per vestire la maglia bianconera, una delle più prestigiose al mondo. Di mezzo lo zampino di Fabio Paratici, colui che ha creduto per primo nell’attaccante argentino, che per la verità si è spesso trovato in mezzo all’inghippo dell’identificazione del ruolo.

Paulo è un attaccante. O meglio, così si definisce con convinzione. Più ci prova a immaginarsi in un altro ruolo e più si vede lì, a due passi dalla porta. Per fare tanti gol. Il primo a immaginarlo trequartista, al Palermo, fu Rino Gattuso. Per un paio di settimane lo provò con insistenza in quel ruolo, sfidandolo da avversario durante le partitelle d’allenamento. Il giovanissimo Dybala mostrò anche impegno in quei giorni, ma non cambiò la sua percezione. Fabio Paratici lo seguì per tutta la stagione in prima persona nell’ultima stagione in rosanero, lo consegnò a Marotta convinto che potesse ben figurare in un grande club. E non sbagliò: alla Juventus, quando in piena forma, ha sempre fatto la differenza.

Alcune vicende extra campo, in alcune parentesi, ne hanno rallentato il percorso di crescita, probabilmente. Ma la Juve gli ha sempre offerto una sponda solida, e lui ha sempre saputo tirarsi fuori dai momenti difficili. Oggi, se il Manchester United offre 100 milioni per lui, lo si deve a tutti: giocatore e club. Come in tutte le belle storie d’amore, poi, il finale dev’essere a effetto. E non deluderà le aspettative, a quanto pare. Paulo ha compreso le ragioni per cui la Juventus si è seduta al tavolo della trattativa con i Red Devils – pur restandoci male - e non andrà via sbattendo la porta. E difficilmente si lascerà trascinare da proposte last minute mirate a farlo scadere in un banale tradimento. Con il cinismo del momento chiede garanzie, alza la posta e avanza richieste, ma in fondo mostrerà anche la sua gratitudine ai colori bianconeri.

Lo farà già in queste ore presentandosi comunque alla Continassa, stringendo la mano a Maurizio Sarri che – già all’ufficialità - aveva risvegliato in lui una gran voglia di rimettersi in gioco per tornare a sfidare i grandi del calcio. Che di paragoni in questi anni ne ha dovuti ascoltare e subire tanti, da Messi a Del Piero: Paulo, alla fine della fiera, è rimasto unico nella sua dimensione juventina.

Si arrabbiò tanto l’anno scorso quando Allegri lo definì “tuttocampista”. Un’espressione che non riuscì a capire fino in fondo, e dunque ad accettare. Ma anche al suo ex allenatore è grato, perché ha contribuito non poco a farlo crescere. La storia adesso volge al termine, con ogni probabilità: Dybala sbarcherà a Torino, abbraccerà i compagni di tante avventure e dirà di voler rimanere. Ma anche lui, in fondo, sa come andranno le cose, consapevole che la Juventus abbia deciso di non puntare su di lui. Un rappresentante di sua fiducia, tale Jorge Antun, tratta ormai da un paio di giorni con il Manchester United e Fabio Paratici, a Londra. E sì lavora perlopiù sui dettagli, con l’intento di chiudere entro il termine ultimo del calciomercato inglese, fissato tra una settimana esatta.

Si tratta anche per il bene dello stesso giocatore, che potrebbe diventare presto il nuovo simbolo della rinascita dei Red Devils e guadagnare – per effetto dei bonus – quasi il doppio dell’attuale stipendio. A ereditare la sua base di ingaggio di 7,5 milioni, alla Juventus, sarà Romelu Lukaku, che a sua volta potrebbe avvicinarsi alla doppia cifra per effetto di una serie di bonus legati agli obiettivi. L’attaccante belga – per caratteristiche, il partner ideale di Cristiano Ronaldo - attende solo la chiamata per presentarsi a Torino e cominciare la sua nuova avventura. Succederà presto, a quanto pare. Solo dopo aver messo la parola fine alla storia di due che si sono tanto amati, e che in fondo custodiranno sempre un bel ricordo di questi anni trascorsi insieme.