Juve, Dybala all'Atletico? Da Onda Cero arriva la secca smentita

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa ma presto smentita. L'indiscrezione sul presunto accordo fra Paulo Dybala e l'Atletico Madrid, riportata ieri su twitter da Joaquin Rodriguez, giornalista spagnolo ex collaboratore di Onda Cero Albacete - emittente locale iberica del circuito di Onda Cero -, ha fatto rapidamente il giro del mondo in poche ore. Passando altrettanto velocemente dai media italiani, che in serata hanno rilanciato la sensazionale notizia. "Per un giornalista di Onda Cero l'entourage della Joya e il ds Berta si sarebbero accordati sulla base di un quinquennale" la segnalazione circolata. E collegata a un'eventuale partenza di Griezmann e alla presunta richiesta dei bianconeri nei confronti del club spagnolo: una cifra tra i 150 e i 200 milioni, con la contropartita dell'ex Fiorentina, Stefan Savic. Una bomba esplosa in rete dopo la notizia (vera), circolata la settimana scorsa, della cena tra Dybala e Simeone consumata a Madrid, poi rivelatasi una semplice chiacchierata informale tra il Cholo, la Joya e i suoi due fidatissimi amici scelti per la breve vacanza durante la pausa per le Nazionali. Il rumour riportato ieri da Rodriguez e attribuito a Onda Cero è stato smentito, ancora su twitter, nel giro di poche ore direttamente dalla stessa radio. Emittente che in serata ha voluto prendere le distanze dal giornalista e dalla sua indiscrezione. "Questa non è una notizia né di Onda Cero né di Antena3" il cinguettio comparso sul profilo ufficiale di "El Transistor", trasmissione serale della radio iberica. "Non conosco questo ragazzo (...) e questa notizia non è di Onda Cero" il tweet successivo di Hector Fernandez, responsabile della redazione sportiva della radio. Una netta presa di posizione che ridimensiona, e non poco, una voce nata e strozzata a colpi di tweet.

Esto NO ES una noticia de Onda Cero ni de Antena3 https://t.co/mSUV2yLhKv — El Transistor (@ElTransistorOC) 29 marzo 2018