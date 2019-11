© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una gol per Paulo Dybala che ha segnato il gol del 3-1 in casa dell'Atalanta e ha trovato continuità dopo il gol della vittoria firmato contro il Milan. E non c'è stato modo migliore per festeggiare così le 200 presenze in Serie A per lo juventino: "200 presenze in SerieA festeggiate al meglio. Dybala Mask".