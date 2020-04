Juve, Dybala ancora alle prese con il Coronavirus. Ma si allena regolarmente

Paulo Dybala è l’unico calciatore della Juve che deve ancora fare i conti con il Coronavirus. Il doppio test effettuato nei giorni scorsi ha sollevato solo Rugani e Matuidi (entrambi definitivamente guariti), mentre per la Joya servirà ancora qualche giorno di pazienza. Il calciatore ha comunque ripreso a lavorare in casa seguendo integralmente il programma di allenamento proposto a distanza dai collaboratori di Sarri. Dopo alcuni sintomi nei primi giorni di malattia, Dybala ha superato la paura e adesso sta benissimo: anche lui non vede l’ora di tornare in campo e riprendere la quotidianità di sempre alla Continassa, insieme ai compagni.