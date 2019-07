Juve, Dybala apre alla cessione. Piace a Man Utd, Tottenham e PSG

Tuttosport oggi in edicola apre nuovi scenari possibili nel futuro di Paulo Dybala, che rischia di diventare la variabile impazzita del mercato. E dall'Argentina arrivano spifferi che spiegano come l'attaccante 25enne stia seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare la Juventus. Anche perché sul suo conto il Manchester United sta operando una corte serrata, il Tottenham ha preso informazioni ed anche il PSG osserva con un certo interesse. La Joya non si opporrebbe ad una cessione, a patto di poter ripartire da un club ambizioso quanto la Juve.