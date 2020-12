Juve, Dybala: "Avevo bisogno di questo gol, non ero più io. Con Pirlo gran rapporto"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky dopo il 3-1 della Juventus sul Genoa in cui si è sbloccato, Paulo Dybala, oltre a parlare della complicata trattativa per il rinnovo di contratto, ha raccontato anche quanto sia stato importante per lui tornare a segnare: “Ne avevo bisogno, erano tante partite in cui non ero sereno nel momento di giocare o stoppare un pallone. Non ero io e lo sentivo di più ogni partita che passava. Mi mancava tantissimo e spero che questo gol mi possa dare fiducia per le prossime partite”.

Cosa pensavi in quei momenti?

“Uno pensa tante cose. L’anno scorso ho fatto un anno incredibile e ora ho fatto tutto il contrario. Guardavo tutto e pensavo a mille cose, forse è lo sbaglio più grande perché uno deve entrare in campo sereno. Oggi forse non ho fatto una grande partita, ma la serenità fa tanto”.

L’abbraccio con Pirlo.

“Col mister abbiamo un grandissimo rapporto. Parliamo sempre, e lui è uno che non parla mai, quindi è bello avere un dialogo personale”.

