Juve, Dybala chiama Pogba: "È un amico, spero di poter giocare ancora insieme a lui"

“Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero di poterle ripetere un giorno”. Parole che manderanno in subbuglio i tifosi della Juventus. Perché a pronunciarle, intervistato dalla UEFA, è Paulo Dybala. E parla, esponendo la sua maglia, del suo amico Paul Pogba: “Lo ammiro come persona e e ancora di più come calciatore. Per quanto riguarda la partita di quel giorno (Manchester United-Juve 0-1 del 23 ottobre 2018, l’intervista è avvenuta nell’ambito di un racconto della collezione di maglie della Joya, ndr), è stato indimenticabile giocare in uno stadio come l'Old Trafford, uno degli stadi più importanti del mondo. Non appena entri, senti quella speciale atmosfera nell'aria e la respiri a pieni polmoni.

Erano allenati da [José] Mourinho, uno degli allenatori di maggior successo nella storia in termini di vittorie. Abbiamo vinto 1-0 con un mio gol anche se sono stato un po' fortunato perché la palla mi è rimbalzata davanti a un passo dalla porta.

Segnare e vincere una partita in quel modo è ancora più bello, e poter scambiare la maglia con il proprio amico è una delle cose più belle che si possano fare nel calcio".