Juve, Dybala: "Concorrenza stimolante. Io tuttocampista? Mi piace"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Premiato nel trittico dei migliori attaccanti al Gran Galà del Calcio, Paulo Dybala ha parlato dal palco della manifestazione: "Da quando sono arrivato ho sempre vinto il premio, è il terzo anno e spero di essere ancora qui".

La concorrenza ti stimola?

"Sicuramente. Penso che alla Juve sia difficile ogni anno, anche per il mister non è facile scegliere ma cerchiamo di metterlo in discussione partita dopo partita".

Sei diventato un tuttocampista.

"Sì, mi piace l'idea di dare il meglio di me e muovermi in campo".