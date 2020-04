Juve, Dybala confida a Del Piero: "Sono in attesa dell'esito dell'ultimo test"

Paulo Dybala è in attesa dell'esito dell'ultimo test tampone effettuato per capire se è ancora positivo al COVID-19. L'argentino lo ha confidato ad Alex Del Piero nel corso di una diretta su Instagram, ribadendo come "adesso sto bene, nei primi giorni ho avuto qualche problema in più rispetto a Oriana (anche lei risultata positiva, ndr). Io non ho potuto fare delle cose, lei è già tornata ad allenarsi". La paura comunque è ormai alle spalle. Venti giorni dopo avere appreso la brutta notizia, Paulo è in attesa di un ok da parte dei medici per tornare a fare la vita normale di atleta.