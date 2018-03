Juve, Dybala: "Contento per la doppietta e la prestazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro l'Udinese ai microfoni di Premium Sport: "Sono contento per la doppietta e la prestazione, abbiamo dimostrato personalità ed esperienza nonostante le emozioni di mercoledì. Non ci siamo rilassati. Ora andiamo avanti su tutti i fronti, dipende da noi. Rigore? Con Higuain scherziamo, un penalty sbagliato non cambia le cose".