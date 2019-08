Juve, Dybala dice no allo United e spera nel rilancio del PSG

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola racconta della solitudine di Paulo Dybala, numero 10 della Juventus che oggi tornerà alla Continassa a lavorare. Il giocatore ha però detto di no al Manchester United e allora sono da valutare le alternative. Spera in un'offerta del Paris Saint-Germain in caso di addio a Neymar.