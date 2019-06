Juve, Dybala e Douglas Costa a colloquio con Sarri: si decide il futuro

Fonte: inviato a Torino

“Bisogna partire dai giocatori talentuosi: Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa che è un top player ancora in parte inespresso”. C’è un passaggio - nella lunga presentazione di Maurizio Sarri da allenatore della Juventus - che potrebbe velare interessanti scenari di mercato. Per stessa ammissione del tecnico toscano: “ho chiesto di parlare con due-tre giocatori per condividere e capire prima di tutto cosa pensano di loro stessi e che disponibilità possono darmi”. Al netto delle parole degli stessi protagonisti che si sono detti vogliosi di rimanere in bianconero, insomma, sia Dybala che Douglas Costa dovranno convincere Sarri nel concedere loro quella conferma che non è scontata.

Dovranno farlo assumendosi la responsabilità di essere decisivi sì in fase offensiva ma anche di assorbire precisi compiti tattici difensivi. Sembrerebbe un discorso già sentito per bocca del suo predecessore Max Allegri, a un certo punto. Salvo poi diversificare omettendo parole come “equilibrio” o “tuttocampista” e dirottando su un concetto di “specializzazione” nell’interpretazione del proprio compito tattico.

Un cambio di visione che potrebbe essere condiviso a pieno dai giocatori e dare un indirizzo al mercato bianconero. Togliendo dal mercato i due sudamericani, infatti, Cancelo potrebbe ritrovarsi al gate di partenza insieme a uno tra Matuidi e Alex Sandro, oltre Mandzukic e Khedira: molti dei quali certi della conferenza in caso di permanenza di Allegri.

Sarri, in realtà, avrà un ruolo molto contenuto in sede di mercato: “Non mi piace fare richieste con nomi, io indico caratteristiche – spiega il tecnico -. Mi fa piacere che Paratici mi stia aggiornando, lui conosce molti più giocatori di me”.

Chi dovrebbe essere confermato – l’ufficialità del rinnovo non dovrebbe tardare – è il giovane Kean: Sarri con i giovani ci sa fare e potrebbe avere un ruolo determinante sul percorso di crescita dell’attaccante classe 2000. Mentre a centrocampo, dopo Ramsey, dovrebbe arrivare Rabiot: l’accordo sembrerebbe totale, anche lui in bianconero a parametro zero.