Juve, Dybala e Higuain non sono incedibili: dopo il Mondiale la decisione

La Juventus guarda al Mondiale e la rassegna iridata che partirà giovedì in Russia potrebbe cambiare le strategie di mercato del club bianconero. Gonzalo Higuain e Paulo Dybala saranno impegnati con la maglia dell'Argentina e se dovessero fare bene lavoro valutazione crescerebbe sicuramente. Secondo quanto riportato da Tuttosport i due non sono più incedibili per il club bianconero ma la stessa Juve vorrebbe monetizzare dalla loro cessione, per poi dare l'assalto a Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic. 200 milioni di euro per la Joya e 90 per il Pipita: questo quanto spera di incassare la Vecchia Signora se al Mondiale i due dovessero recitare un ruolo da protagonista.