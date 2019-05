© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'immediato post partita fra Roma e Juventus, ha preso la parola Paulo Dybala che tramite i propri canali social ha commentato il ko dei bianconeri: "Dispiaciuto per la sconfitta che non meritavamo, ma felice di essere tornato in campo con questa maglia. Adesso prepariamo la festa con i tifosi a casa nostra".