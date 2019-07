Juve, Dybala ha capito: apertura allo United. Lukaku vede bianconero

Fonte: Corrispondente da Torino

Il dado è tratto. Paulo Dybala non percepisce più la fiducia che vorrebbe dalla Juventus, che lo ha fortemente corteggiato, protetto e supportato in questi anni. Anche quando le cose non andavano proprio per il verso giusto. Un aspetto, quest’ultimo, che dovrà essere tenuto ben presente fino al termine della vicenda: il trasferimento della Joya al Manchester United è sempre più probabile, e neanche in tempi lunghissimi.

La Joya ha rielaborato dentro di sé lo scenario. Ha razionalizzato l’intenzione della Juventus di ascoltare le offerte di altri club, ha compreso probabilmente che il suo tempo all’ombra della Mole è giunto al termine. E ci sarebbe ben poco da parlare con Sarri, inevitabilmente allineato alle scelte societarie. Ecco perché – in caso di un accordo col Manchester United in queste ore – il ritorno anticipato alla Continassa potrebbe saltare. E lunedì prossimo, quando l’attaccante dovrà rientrare dalle vacanze, potrebbe già ritrovarsi da un’altra parte.

Ieri è volato in Inghilterra un rappresentante della famiglia. Non il fratello Gustavo, che funge da agente dopo la separazione con Triulzi, ma Jorge Antun, consulente di fiducia che cura gli interessi extracalcistici e i rapporti con gli sponsor. E’ andato con l’intenzione di chiudere in una seconda battuta, forte di una volontà del giocatore che pian piano sta diventando totale. Dall’altra parte del tavolo, un club intenzionato a scommettere sulla Joya, a metterlo al centro del progetto di rilancio di una delle realtà più importanti al mondo.

Molto a breve, dunque, potrebbe prendere forma il trasferimento a parti inverse di Dybala e Lukaku, che ha già un accordo di massima con la Vecchia Signora. Non proprio uno scambio, bensì tecnicamente due operazioni parallele a garanzia delle valutazioni economiche accettate da entrambi i club. L’argentino sull’autostrada Torino-Manchester per 100 milioni, come Paul Pogba nell’estate 2016. Il belga alla Juventus per 15 in meno, che lasciano il posto libero sulla stessa tratta per Matteo Darmian, funzionale al gioco di Sarri per la corsia difensiva e per sbloccare altre cessioni.

Ieri è arrivata la prima grossa plusvalenza di questa seconda parte del mercato bianconero. Kean all’Everton, per un’operazione di 40 milioni (bonus compresi) non è da poco per un giovane classe 2000 che ha certamente dimostrato di avere un grosso potenziale ma che ha ancora tantissimo da dimostrare. I bianconeri, per effetto di un gentlemen agreement, avranno anche la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta futura in caso di rivendita, non una recompra. Ma l’operazione lancia tutti contenti: la Juve che fa una grossa plusvalenza, e l’attaccante di Raiola che va a giocare in un club che gli offre un ruolo di spicco. E rende felice anche il ct Roberto Mancini, che lo monitorerà in chiave Nazionale per i prossimi Europei 2020.