Juve, Dybala: "Il gol può ridarmi fiducia. CR7? Gioco per la squadra"

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha commentato così la vittoria per 2-0 contro il Bologna ai microfoni di Dazn: “Il gol di questa sera può ridarmi la fiducia che avevo prima. Ho lavorato duramente per fare una partita del genere: è chiaro che i tifosi, quando vedono che un calciatore forte abbassa il livello, chiedono di più. Se è la Juve più forte della storia? Lo vedremo a fine anno, manteniamo i piedi per terra. Manca tanto, la stagione è appena iniziata. Ronaldo? Il feeling si migliora con gli allenamenti ed in partita. Con lui c’è entusiasmo, proviamo a farlo segnare. Ma tutti siamo importanti, io cerco di giocare per la squadra e non solo per lui”.

Sulla sfida col Napoli: “Queste sono le partite più facili da preparare, c’è grande entusiasmo. Vogliamo vincere”.