Juve, Dybala: "Il primo gol di stasera fra i miei più belli in bianconero"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, mattatore della sfida fra Juventus e Young Boys, ha parlato a JTV al termine della sfida vinta grazie ad una sua tripletta: "Se non affronti le partite con il piglio giusto c'è il rischio di complicarsi la vita da soli e non è quello che vogliamo. Oggi abbiamo affrontato la partita come sempre da inizio campionato e penso che lo abbiamo dimostrato, perché abbiamo avuto tante occasioni da gol e abbiamo giocato molto bene. E' stata una partita molto bella per tutti. Cosa si prova a segnare una tripletta in Champions con la Juve? Io cerco sempre di dare il massimo per i miei compagni, per la squadra, faccio quello che mi chiede il mister. A volte mi chiede di stare in una posizione fissa, a volte mi dà la libertà di muovermi, io cerco di fare sempre il meglio per la squadra e trovare gli spazi per sfruttare le occasioni che abbiamo e segnare ovviamente. Una dedica per i gol? Alla mia famiglia, ai miei compagni, alla mia fidanzata che mi ha scritto, ai tifosi che ci sostengono in ogni partita. Oggi c'erano tantissimi tifosi a vedere la partita ed è anche per loro questa dedica. Meglio i gol o una prestazione completa come stasera? Ovviamente per noi attaccanti è sempre bello segnare, ma ho sempre detto che quando uno gioca bene ha le occasioni per segnare, quindi preferisco giocare bene e aiutare i miei compagni. Quando non si esce bene, mi abbasso per aiutare centrocampo e attacco. Il primo gol fra i più belli da quando sono alla Juve? Sì, adesso dovrei ricordarmi di tutti velocemente, però penso di sì, perché è stato un bel gol. Non avevo tanto spazio, poi se l'avessi stoppato il portiere mi sarebbe arrivato addosso. E' stata una bella palla di Leo, ho pensato di tirare prima ed è stato un bel gol".