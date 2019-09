© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro la SPAL: "È importante vincere queste partite, nel primo tempo siamo stati lenti nelle manovre. Per fortuna siamo riusciti a sbloccarla all'ultimo secondo. Siamo stati bravi a trovare spazi. Mi fa piacere, uno cerca sempre di dare il massimo per ogni compagno. Secondo me è stato un gol bellissimo, è stata un'azione tutta di prima".

Ora il Leverkusen, la squadra più debole del girone.

"Non credo ci siano avversari deboli, lo stanno dimostrando tutti. Noi in dieci minuti abbiamo subito due gol a Madrid, sono tutte avversarie importanti".