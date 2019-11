© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da El Pais, Paulo Dybala ha parlato dell'Atlético Madrid, avversario di domani, paragonato dal quotidiano spagnolo come una squadra italiana per l'approccio difensivo: "L'Atlético quando gioca in casa è differente rispetto a quando è in trasferta. L'anno scorso, quando giocammo al Wanda Metropolitano, giocò molto bene. Non fu difensivista in nessun momento, anzi. Fu una squadra aggressiva, che lottava su ogni pallone attaccandoci. Al ritorno da noi ci aspettavamo lo stesso e invece non fu così. Le squadre del Cholo si difendono bene, ma se devono difendere il risultato la cosa si ritorce contro".