Juve, Dybala-Lukaku al momento della verità: ultimo tentativo United

Tempo delle scelte. O dentro o fuori. Paulo Dybala non avrà più tempo per decidere se prendere lo stesso aereo di Cancelo, per indossare la maglia dell’altro Manchester. E dare il via libera a Lukaku: lui sì che da qualche giorno attende all’imbarco, con il biglietto in mano, destinazione Torino. Eppure Juventus e Manchester United stentano a trovare l’accordo definitivo per l’operazione.

L’unico intoppo adesso sarebbe la maxi commissione richiesta dal rappresentante di Dybala, non un uomo di calcio, tanto da aver più complicato le cose che altro in tutta la vicenda. In attesa anche Mandzukic, che pian piano sembra slegarsi sempre di più all’operazione principale.

Chi è in arrivo, a Torino, è Danilo: il brasiliano firmerà un quinquennale a quattro milioni, prenderà l’armadietto liberato ieri da Cancelo, che farà il percorso inverso per approdare al Manchester City. Nelle casse della Juve un conguaglio di 28 milioni. Un’altra buona plusvalenza niente male, come quella che i bianconeri potrebbero ottenere da Rugani in caso di cessione in Premier, dove sarà possibile fare operazioni in entrata solo fino a giovedì.

La corsa al tempo complica le trattative. Ed esaspera gli animi. Per due nomi che non scaldano particolarmente il cuore dei tifosi della Juve come Danilo e Lukaku, e una grande testimonianza d’affetto per Dybala ieri al J Medical, la speranza in queste ultime ore di mercato resta quella di un grande ritorno: Paul Pogba manderebbe in escandescenza la piazza, e allungherebbe ulteriormente il distacco tra i bianconeri e le altre.