Juve, Dybala mostra la maglia: ennesimo segnale di attaccamento al club

Paulo mette a segno un gol pazzesco, poi mostra la maglia che ama. Se la sente cucita addosso, e non vuole proprio lasciarla. La Joya decide l’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato (contro la Triestina) e lancia per l’ennesima volta un chiaro segnale di attaccamento al club.

Al Nereo Rocco di Trieste riaffiorano bei ricordi a tinte bianconere e fa il suo esordio Ramsey, uno dei colpi importante di quest’estate juventina. “Sono felice per i minuti che ho giocato e di poter aiutare la squadra. Come sto? Mi sento bene, ho fatto un ottimo recupero. Adesso posso migliorare sempre più e aiutare la squadra – ammette il centrocampista gallese -. Sono molto carico per questo nuovo campionato, è una nuova esperienza, un nuovo campionato per me. Sono concentrato sulla mia prima sfida ufficiale. Abbiamo disputato un’ottima pre-season, abbiamo un nuovo allenatore e dobbiamo cercare di abituarci alle sue idee, al suo gioco. Penso che la squadra sia in buona forma e spero che avremo davanti a noi una stagione ricca di successi”.

A soffermarsi su Sarri, nel post gara, pure Alex Sandro. “Sarri è diverso da Allegri ma abbiamo già la sua mentalità, sappiamo cosa fare. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta. La squadra è in buona forma e speriamo sia una stagione ricca di successi". Sabato prossimo i primi tre punti in palio, al Tardini di Parma.