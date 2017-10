© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalla Spagna continuano ad arrivare numerose indiscrezioni sull'interessamento del Real Madrid per Paulo Dybala. Come spiega Don Balon il giocatore argentino cerca la continuità dunque la Juventus per lui in questo momento è il posto migliore. Tuttavia per ora non chiude la porta ai Blancos ma Florentino Perez sa bene che per portarlo a Madrid dovrà farlo diventare la star della squadra.