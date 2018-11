Juve, Dybala non convince il Real Madrid: è l'ultima opzione per l'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala non convince il Real Madrid. Stando a quanto riportato da Marca, nella lista per il colpo in attacco che i Blancos dovranno fare c'è anche il nome dell'attaccante della Juventus, che però è in fondo all'elenco, ultima opzione, quella meno interessante secondo Florentino Perez. Le relazioni degli osservatori sull'ex Palermo sono contraddittorie perché alterna grandi partite ad altre in cui scompare dal campo. L'arrivo di Ronaldo l'ha un po' oscurato e al momento l'ipotesi è vedere la Joya a Madrid è a dir poco remota.