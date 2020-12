Juve, Dybala non parte per la trasferta di Parma. Pirlo si aggrappa ancora a CR7 e Morata

vedi letture

Poco meno di una settimana fa la Juventus è tornata a vincere lontano dalle mura amiche dell’Allianz Stadium in quel di Genova. Questa sera, al Tardini, i bianconeri cercheranno contro il Parma di Liverani quella continuità di risultati interrotta, causa giornata no degli della coppia Ronaldo-Morata, nella sfida di mercoledì contro l’Atalanta. “Sono ancora un po’ arrabbiato perché contro i nerazzurri abbiamo fatto una buona partita, c’è il rammarico per non aver concretizzato le molte occasioni create e portato a casa i tre punti”, così l’allenatore bianconero Andrea Pirlo nelle consuete parole della vigilia. Vigilia che ha estromesso dalla disponibilità per la sfida ai crociati Paulo Dybala.

DYBALA E ARTHUR A TORINO - La Joya non è partita con il resto della squadra per la trasferta emiliana a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra rimediato nell’allenamento di rifinitura svolto ieri pomeriggio tra le mura della Continassa. Nulla di grave ma uno stop precauzionale onde evitare che quello che è un fastidio si trasformi in qualcosa di più grave. Mirino puntato sulla Fiorentina dunque. Stessa sorte per Arthur che non ha ancora riassorbito la contusione alla coscia destra di mercoledì e, assieme al succitato Dybala, a Chiellini e a Demiral, è rimasto a Torino. Madama si deve così ancora una volta aggrappare ai soli due attaccanti presenti oltre al giovanissimo Da Graca: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata.

BUFFON DALL'INIZIO - Soli tre giorni di distacco tra una gara e l’altra e priorità all’energie da recuperare dopo lo sforzo fisico nel reggere l’urto della banda di Gasperini. L’assenza di Dybala conferma il tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo con un ballottaggio apertissimo tra Ramsey e Kulusevski per chi dovrà giocare a supporto delle punte partendo dalla sinistra con Chiesa pronto a slittare sulla fascia opposta. Toccherà ad Alex Sandro alzare maggiormente il proprio al baricentro considerato il probabile turno di riposo per un Cuadrado uscito malconcio dalla gara con l’Atalanta. In mediana pronto il duo Bentancur-McKennie, avanti su Rabiot, con Danilo, Bonucci e De Ligt a comporre l’undici bianconero a protezione della porta di Buffon pronto a tornare in campo nella sua Parma. Per quella che sarà una sfida nella quale la Juve non può permettersi di inciampare per mettere pressioni alle avversarie in campo il giorno successivo.